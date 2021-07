Si parla anche del Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS, che titola in taglio laterale: "Che sorpresa a Milanello: Ibrahimovic già si allena". Una bella notizia per Stefano Pioli, che spera di avere presto a disposizione il suo campionato. Zlatan ha un obiettivo ben preciso: essere in campo in occasione della prima giornata di campionato.