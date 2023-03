QS: "Giroud illude il Milan. Ma la Salernitana strappa il pari"

MilanNews.it

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Giroud illude il Milan. Ma la Salernitana strappa il pari". Rossoneri in vantaggio a fine primo tempo con un gol del francese, nella ripresa però si fanno rimontare da una rete di Dia, lasciato tutto solo in area di rigore. Con un successo, il Diavolo avrebbe potuto tornare al secondo posto in classifica e invece è sfumato l'aggancio all'Inter.