QS: "Gruppo unito, innesti mirati e al comando Tare-Allegri: un anno dopo il Milan è a +15"
Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Gruppo unito, innesti mirati e al comando Tare-Allegri: un anno dopo il Milan è a +15". Rispetto alla scorsa stagione, i rossoneri hanno svoltato completamente e dopo 21 giornate di campionato hanno ben 15 punti in più. Il merito è certamente in primis della coppia composta dal ds Igli Tare e dal tecnico Max Allegri che hanno un grande feeling e stanno portando avanti finora un ottimo lavoro dentro e fuori dal campo.
Di seguito il dato squadra per squadra in Serie A rispetto allo scorso campionato dopo 21 giornate:
Inter 49 punti (+2 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 21 partite di campionato)
Milan 46 (+15)
Napoli 43 (-7)
Roma 42 (+15)
Juventus 39 (+2)
Como 37 (+15)
Atalanta 32 (-11)
Bologna 30 (-6)
Lazio 28 (-11)
Udinese 26 (=)
Sassuolo 23 (in Serie B)
Cremonese 23 (in Serie B)
Parma 23 (+3)
Torino 23 (=)
Cagliari 22 (+1)
Genoa 20 (-3)
Fiorentina 17 (-19)
Lecce 17 (-3)
Pisa 14 (in Serie B)
Hellas Verona 14 (-5)
