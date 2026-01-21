QS: "Gruppo unito, innesti mirati e al comando Tare-Allegri: un anno dopo il Milan è a +15"

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Gruppo unito, innesti mirati e al comando Tare-Allegri: un anno dopo il Milan è a +15". Rispetto alla scorsa stagione, i rossoneri hanno svoltato completamente e dopo 21 giornate di campionato hanno ben 15 punti in più. Il merito è certamente in primis della coppia composta dal ds Igli Tare e dal tecnico Max Allegri che hanno un grande feeling e stanno portando avanti finora un ottimo lavoro dentro e fuori dal campo.

Di seguito il dato squadra per squadra in Serie A rispetto allo scorso campionato dopo 21 giornate:

Inter 49 punti (+2 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 21 partite di campionato)

Milan 46 (+15)

Napoli 43 (-7)

Roma 42 (+15)

Juventus 39 (+2)

Como 37 (+15)

Atalanta 32 (-11)

Bologna 30 (-6)

Lazio 28 (-11)

Udinese 26 (=)

Sassuolo 23 (in Serie B)

Cremonese 23 (in Serie B)

Parma 23 (+3)

Torino 23 (=)

Cagliari 22 (+1)

Genoa 20 (-3)

Fiorentina 17 (-19)

Lecce 17 (-3)

Pisa 14 (in Serie B)

Hellas Verona 14 (-5)