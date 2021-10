QS: "Milan, almeno una buona notizia: torna Ibrahimovic"

"Milan, almeno una buona notizia: torna Ibrahimovic" scrive il QS in prima pagina. Spazio alle ultime vicende della Serie A con il Milan che sabato sera affronterà l'Hellas Verona e Stefano Pioli potrà contare sull'apporto di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese è tornato a lavorare in gruppo. Dopo la positività al Covid di Theo, l'infortunio di Maignan, una buona notizia per il club rossonero.