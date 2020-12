Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Milan, ultimo sprint con Leao per chiudere il 2020 in vetta". Questa sera contro la Lazio, i rossoneri vogliono chiudere al meglio l'anno mantenendo il primo posto in classifica in campionato. A guidare l'attacco milanista ci sarà ancora Leao, reduce dal gol più veloce della storia della Serie A contro il Sassuolo.