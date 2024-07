QS: "Morata e Depay, il Milan prova il doppio colpo per l'attacco"

"Morata e Depay, il Milan prova il doppio colpo per l'attacco" scrive il Quotidiano Sportivo in prima pagina quest'oggi. Spazio al mercato e in particolare alle mosse del Milan per l'attacco da consegnare al nuovo allenatore Paulo Fonseca.

I rossoneri pensano non a uno ma bensì a due attaccanti. Alvaro Morata è il più vicino e dopo la finale dell'Europeo in programma domani ci sarà lo sprint. Occhio a Memphis Depay che si è liberato a costo zero dopo l'avventura all'Atletico Madrid.

Questi i numeri di Depay con l'Atletico Madrid nella stagione 2023-2024:

PRESENZE LIGA: 23

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 3

PRESENZE COPPA DEL RE: 5

PRESENZE TOTALI: 31

MINUTI IN CAMPO: 1205'

GOL: 9

AMMONIZIONI: 2