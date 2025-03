Questione nuovo San Siro. Tuttosport: "Il Sindaco sollecita i due club"

Dalle parti di Palazzo Marino si aspettavano il dossier da oltre 200 pagine contenente la proposta di Milan ed Inter per l'acquisizione di San Siro e delle zone limitrofe già per martedì, ma neanche ieri è arrivano nulla negli uffici della sede del Comune di Milano. Eppure questo ritardo non sarebbe altro che conseguenza diretta al fatto che i due club starebbero continuando a discutere su diversi aspetti importanti della questione. Non ci sarebbe dunque alcun ripensamento.

Il Comune è comunque stufo di aspettare ancora, come precisato anche questa mattina da Tuttosport che ha titolato "Il Sindaco sollecita i due club". In risposta alle parole di Giuseppe Sala sono arrivate quelle del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, che nel pre partita di Rotterdam ha tranquillizzato il primo cittadino milanese dicendo: "Siamo quasi pronti. La priorità è uno stadio moderno".