Rabiot: "Sento spesso con Allegri. Se mi chiama io sarò sempre disponibile a parlarci"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot, ex centrocampista della Juventus ora al Marsiglia, ha parlato così del suo rapporto con Massimiliano Allegri, nuovo tecnico del Milan: "Scegliere Marsiglia senza la Champions non era scontato. Adesso che ci siamo qualificati, sarebbe importante poterla giocare in quello stadio e in quell’ambiente.

Con Allegri in realtà ci parlo spesso. Giovanni Rossi, il consigliere di De Zerbi, lavora anche con lui e quando lo chiama mi dice: 'Vieni che ti passo tuo papà'. Con Allegri posso parlare di tutto e non solo di calcio. Lo apprezzo molto come persona. Ha una mentalità vincente. Ed è chiaro, se mi chiama io sarò sempre disponibile a parlarci".