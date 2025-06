Milan, per prendere Rabiot possono bastare 10,5 milioni. Ostacoli ingaggio e Champions League

Con l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, al Milan, che cerca rinforzi anche in mezzo al campo vista l'ormai imminente cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, è stato fin da subito accostato il profilo di Adrien Rabiot, pupillo ai tempi della Juventus del tecnico livornese che vuole una mezzala fisica e di corsa per il nuovo centrocampo del Diavolo. Il francese è legato al Marsiglia da un contratto fino al 30 giugno 2026, ma, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, ha un accordo sulla parola: in caso voglia andare via, possono bastare 10,5 milioni di euro.

Ci sono però due ostacoli: il primo è l'ingaggio, perchè Rabiot guadagna 3,5 milioni a stagione di parte fissa, ma con bonus facili che fanno lievitare lo stipendio a circa 6. Il secondo invece è la Champions League, competizione a cui parteciperà il prossimo anno il Marsiglia e che l'ex bianconero vorrebbe giocare. Una chiamata di Allegri potrebbe però cambiare le carte in tavola e convincere Adrien a tornare in Italia.