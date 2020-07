Rangnick-Milan, La Gazzetta dello Sport: "È fatta!"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica la prima pagina al futuro del club rossonero. "Rangnick-Milan, è fatta!", titola la rosea, che poi aggiunge: "Svolta prima della supersfida con la Juve. Sarà allenatore e direttore tecnico per i prossimi 3 anni. Pioli potrebbe affiancarlo in caso di un gran finale. L’a.d. Gazidis ha proposto a Maldini un nuovo ruolo". A proposito della partita con la Juventus, la Gazzetta, sempre in prima pagina, scrive: "Ibra-CR7, un duello gigante per onore e Scudetto".