Recap dei rossoneri in nazionale, la Gazzetta: "Leao superstar, Theo a rilento"

vedi letture

Tra sei giorni il campionato di Serie A si riaprirà con il botto, almeno per Milan e Juventus. Rossoneri e bianconeri, infatti, saranno protagonisti di un acceso big match il prossimo sabato 23 novembre alle 18 a San Siro: una partita cruciale per entrambe le squadre ma forse più per quella di Fonseca che, se non dovesse portare a casa punti pesanti, rischia di rimanere profondamente staccata dalla testa della classifica che già dista parecchie lunghezze.

Per questa ragione oggi la Gazzetta dello Sport ha voluto fare come un recap di come stanno andando le soste dei vari protagonisti. Nel pezzo dedicato al Milan la rosea titola: "In Nazionale come in rossonero. Leao superstar, Theo a rilento". Nel sottotitolo: "Rafa gran gol, il Ct Martinez lo esalta. Hernandez con un ginocchio malconcio. Morata atteso domani dal 1'". Domani Alvaro Morata tornerà titolare dopo essere subentrato dalla panchina nella prima sfida. Ieri Tijjani Reijnders ha giocato 90 minuti; mentre Pulisic e Musah, già con una gara sulle spalle, saranno in campo martedì notte contro la Giamaica e saranno gli ultimi a tornare.