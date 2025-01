Repubblica - Milan-Gimenez: ieri ulteriore rilancio rossonero, il Feyenoord vacilla

Dopo aver annunciato nei giorni scorsi Kyle Walker, che è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City e che farà il suo debutto nel derby di domenica prossima contro l'Inter, il Milan spera di poter chiudere presto anche un grande colpo in attacco, vale a dire Santiago Gimenez del Feyenoord. Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Repubblica, nella giornata di ieri ci sarebbe stato un nuovo rilancio rossonero per il centravanti messicano e ora il club olandese starebbe iniziando a vacillare.

Questi i numeri stagionali di Gimenez con la maglia del Feyenoord:

PRESENZE EREDIVISIE: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA D'OLANDA: 2

PRESENZE SUPERCOPPA D'OLANDA: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1186'

GOL: 15

AMMONIZIONI: 3