Repubblica recita sul tecnico rossonero: "Fonseca trema"

vedi letture

Inizia un periodo significativo per il Milan: i rossoneri - come tutte le squadre impegnate in Europa - dovranno giocare sette partite nei prossimi 21 giorni. La differenza rispetto alle rivali è che i rossoneri devono raddrizzare una situazione non ideale in campionato e complicata in Champions League. Di conseguenza va da sè che questo sia un filotto di gare fondamentali per Paulo Fonseca (si giocherà anche contro Napoli e Real Madrid): se non si vedranno miglioramenti sostanziali nel gioco e nell'atteggiamento la sua panchina potrebbe essere sempre più a rischio.

Per questo oggi Repubblica, nelle sue pagine dedicate allo sport, non usa mezzi termini e titola così: "Fonseca trema". Nel sottotitolo il destino dell'allenatore portoghese viene accomunato a quello del tecnico della Roma, che è già il secondo di questa stagione: "Il milanista e Juric si giocano il futuro". Secondo il quotidiano generalista, i due tecnici non possono contare troppo sulle squadre che hanno dimostrato dei limiti a livello di individualità.