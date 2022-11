Repubblica titola: "Gazidis via a dicembre, Furlani sarà l'ad"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Repubblica ha dedicato uno spazio all'addio di Ivan Gazidis al Milan, dopo 4 anni in cui il manager sudafricano è stato tra i principali artefici della rinascita (economica e non) del club rossonero. Il titolo recita: "Gazidis via a dicembre, Furlani sarà l'ad". L'attuale amministratore delegato rimarrà in carica fino al 5 dicembre e poi sarà sostituito, secondo le indiscrezioni, da Giorgio Furlani già membro del CdA della società di via Aldo Rossi nonchè portfolio manager di Elliott. Secondo Repubblica imminenti anche due nuovi ingressi in società: il socio RedBird Mark Dowley e Tania Moreno che fino ad agosto è stata dirigente del marketing aziendale e sportivo nonchè vicepresidente della squadra professionistica di hockey degli Arizona Coyotes.