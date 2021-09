Repubblica titola: "Povero Diavolo: la coda fa male"

L'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina sul Milan che ha perso ieri sera 2-1 contro l'Atletico Madrid a San Siro: "Povero Diavolo: la coda fa male". Grande delusione in casa rossonera per il ko contro gli spagnoli arrivato grazie ad un rigore regalato nel recupero del secondo tempo dall'arbitro Cakir. A Stefano Pioli resta però la grande prestazione dei suoi ragazzi che hanno giocato per un'ora con un uomo in meno dopo l'espulsione di Kessie.