"Pure Romagnoli resta in attesa": titola così questa mattina Tuttosport che riferisce che il rinnovo del capitano rossonero non è al momento una priorità visto che il suo contratto scade nel 2022, ma non si dovrà aspettare comunque troppo per evitare di ritrovarsi nella situazione scomoda che sta vivendo ora il club con Gigio Donnarumma.