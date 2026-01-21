Rinnovo Maignan: nodo commissioni ancora da sciogliere, ma la sua volontà è restare al Milan

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Mike Maignan, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Il nodo commissioni, come spiega questa mattina il Corriere dello Sport, è ancora da sciogliere, ma la volontà del portiere francese è quella di restare al Milan. Rispetto a qualche mese fa, quando il prolungamento sembra impossibile e il suo addio già scritto, sono cambiate tante cose, in primis l'arrivo di Max Allegri e del suo staff. In particolare, il capitano milanista ha instaurato un ottimo rapporto con Claudio Filippi, preparatore dei portieri del Diavolo.

Prima della gara contro il Lecce, Filippi ha motivato così Maignan: "Ascoltami, cosa fondamentale, stai nel presente, stai focalizzato su quello che succede in questo momento. Quello che succede prima, agli altri, in campo, compagni, avversari... Rimani concentrato su quelle che sono le tue cose, fai le tue cose. Rimani solo sulla partita, importante, Mike".