Rinvio di Bologna. Tuttosport: "Il Milan aspetta. E si chiede se conta"

Non si placano le polemiche, sponda soprattutto ed inevitabilmente rossonera, in merito al rinvio della partita in programma ieri allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna fra i rossoblù di Vincenzo Italiano ed il Milan di Paulo Fonseca. Una decisione, presa dagli organi politici e neanche dalla Lega, che ha avuto, o meglio, avrà delle conseguenze dirette sul prossimo impegno stagionale della formazione rossonera, che dovrà fare a meno contro il Napoli di Theo Hernandez e Reijnders, che avrebbero dovuto scontare le rispettive squalifiche proprio contro il Bologna.

Questo non accadrà, ed è forse proprio questo quello che ha fatto andare su tutte le furie il tifo milanista, che nel frattempo sarebbe stato tormentato anche da un altro, tutt'altro che da sottovalutare, quesito, ripreso questa mattina da Tuttosport. Il quotidiano ha infatti titolato "Il Milan aspetta. E si chiede se conta" all'interno della Lega, visto che in tutta questa situazione è la parte che ne è uscita decisamente più lesa di tutte.