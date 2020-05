Ripartenza Serie A, il CorSport in prima pagina: "La trappola"

"La trappola" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. I paletti dei virologi fanno irritare la UEFA. La quarantena obbligatoria per tutta la squadra in caso di un positivo mette a rischio il campionato e divide i medici sulle responsabilità. La FIGC corregge il protocollo e lo invia al Ministro Spadafora ma a Nyon scatta l'allarme per le italiane impegnate nelle coppe europee.