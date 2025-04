Ripartono i lavori per il diesse. La Gazzetta: "D'Amico guadagna la pole"

Ripartono i lavori per il nuovo direttore sportivo del Milan, ma forse non sono mai stati interrotti. Settimana scorsa si pensava che trovato l'accordo quantomeno verbale con Fabio Paratici questo discorso fosse stato una volta e per tutte chiuso, ma l'incredibile diefront del Diavolo ha portato Giorgio Furlani a riaprire il casting e posticipare la deadline.

I candidati non cambiano, sono sempre gli stessi, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato "D'Amico guadagna la pole" rispetto ad Igli Tare, leggermente dietro nelle preferenze dell'amministratore delegato rossonero ma non in quelle del proprietario Gerry Cardinale. Non è concesso sbagliare questa delicata scelta, ed è per questo che il club si prenderà tutto il tempo a disposizione, senza forzare o anticipare qualcosa tanto per farlo.