Repubblica: "Il Milan sposa Allegri. Reijnders e Maignan però sono in vendita"

"Il Milan sposa Allegri. Reijnders e Maignan però sono in vendita" scrive oggi il La Repubblica: in edicola. Spazio al valzer delle panchine che è pronto a innescarsi in Serie A con i rossoneri che sono vicini a chiudere l'accordo con l'ex tecnico che dopo un anno sabbatico è pronto a tornare in pista, firmando un triennale (biennale da 5 milioni con opzione per il terzo) con il Diavolo.

"Un tecnico-manager, accentratore e dalla forte personalità, bravo nel rapportarsi con i campioni dai caratteri bizzosi": è Max Allegri il tecnico scelto dal Milan per il rilancio. Il nuovo ds Igli Tare, dopo aver incassato il no da Vincenzo Italiano, destinato a rinnovare il contratto con il Bologna, si è fiondato su Max, che era tentato dal Napoli ma Conte sembra vicino alla permanenza.

Nel nuovo Milan però potrebbero esserci subito due cessioni importanti (Allegri, che quest'anno non si è perso una gara dei rossoneri, è già stato informato), vale a dire Reijnders e Maignan. Reijnders è diretto al Manchester City (attesa un’offerta da almeno 60 milioni), anche il portiere Maignan è destinato alla cessione: il rinnovo è fermo da mesi, al momento delle firme è stato congelato dalla società. Il francese si è spazientito, al punto da pensare di restare un anno e poi andare via a parametro zero, ma il Milan non può permetterselo e pensa alla cessione immediata.