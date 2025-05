Milan-Allegri, decisivo il lavoro di Tare: un tempismo e un decisionismo che in via Aldo Rossi non si vedeva da un pezzo

Il Milan ha sorpassato il Napoli nella corsa a Massimiliano Allegri. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il club azzurro è stato costretto a rallentare in quanto è ancora in attesa della decisione di Antonio Conte che sembrava certo dell'addio e invece ora potrebbe rimanere. Se i rossoneri sono ora in vantaggio, devono ringraziare anche il lavoro di Igli Tare che è appena arrivato nel club di via Aldo Rossi, ma ha capito subito che per il rilancio del Diavolo serve un tecnico vincente e di esperienza.

E così, con un tempismo e un decisionismo che in via Aldo Rossi non si vedeva da un pezzo, il dirigente albanese ha incontrato in gran segreto Massimiliano Allegri: tre ore di colloquio necessarie al fine di sottoporre una bozza di intesa basata su un accordo triennale da 5 milioni di euro più bonus. Max si è preso qualche ora di riflessione prima di dare una risposta, ma a Casa Milan si respira grande fiducia e ottimismo e chissà che oggi non possa arrivare la fumata bianca.