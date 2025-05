Milan, Conceiçao ancora sotto contratto. Atteso il vertice con la società per l'addio

Il matrimonio tra Sergio Conceiçao e il Milan sembra destinato a concludersi anzitempo. Il tecnico portoghese farà rientro nelle prossime ore dal Portogallo e, di concerto con la dirigenza rossonera, fisserà un appuntamento per un confronto decisivo sul suo futuro. Nonostante un contratto in scadenza nell'estate del 2026, l'accordo tra il club e l'allenatore prevede una clausola che permette a entrambe le parti di rescindere il legame con dodici mesi di anticipo. Un'opzione che, stando alle indiscrezioni, la società milanista sembra intenzionata a esercitare per dare il via a un nuovo ciclo tecnico.

Anche Sergio Conceiçao, dal canto suo, appare propenso a utilizzare la clausola d'uscita, evidenzia la Gazzetta dello Sport. Il tecnico, come promesso, intende raccontare la sua versione dei fatti, ma trapela una forte stanchezza e un senso di logoramento dopo una stagione particolarmente difficile, vissuta costantemente sotto i riflettori e in prima linea. La sua resilienza e la sua determinazione non sono mai venute meno, come dimostrato dal suo atteggiamento combattivo, culminato nell'unica "ritirata" forzata nell'ultima partita a San Siro contro il Monza, osservata dagli skybox per necessità.

Ora, Conceiçao tornerà pienamente padrone del proprio destino. Potrà valutare le diverse proposte alternative che gli perverranno, magari più in linea con la sua filosofia di gioco, notoriamente basata sull'intensità fisica e sulla grinta agonistica. L'incontro con la società rossonera potrebbe essere fissato già nelle prossime ore, precedendo potenzialmente il weekend, per definire i termini di un addio che appare ormai inevitabile.