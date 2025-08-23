Gimenez non vuole lasciare il Milan: dall'entourage arrivano conferme
"L'unica verità è che domani inizia la Serie A!!! E sarà una stagione incredibile!! Forza Milan!!!". Santiago Gimenez, con un post sul suo profilo X, dichiara nuovamente fedeltà verso i colori rossoneri.
L'edizione odierna di Tuttosport riporta che questa sera il messicano sarà titolare contro la Cremonese: l'attaccante ha fatto capire di non essere intenzionato a lasciare il Milan e dal suo entourage è filtrata la stessa linea.
