Milan, occhi in Brasile: se esce Chukwueze c'è Rayan

Milan, occhi in Brasile: se esce Chukwueze c'è RayanMilanNews.it
Oggi alle 11:48Rassegna Stampa
di Manuel Del Vecchio

Attenzione all’interesse concreto del Fulham per Samuel Chukwueze, si legge sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Al momento non c’è ancora un’offerta ufficiale, con gli inglesi che stanno facendo delle valutazioni sul prezzo dell’esterno nigeriano.

In caso di partenza dell’ex Villarreal il Milan andrebbe forte su Rayan del Vasco da Gama, talento brasiliano classe 2006 che costa circa 10 milioni di euro.