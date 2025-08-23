Niente Reijnders, Max punta su Fofana e Loftus: "A fine anno devono aver fatto minimo 15 gol in due"

Nella conferenza stampa di ieri Max Allegri, che ha presentato Milan-Cremonese, è stato ironico e sornione come al solito. Immancabili i suoi modi di dire toscani, che usa per distendere l'ambiente e togliere pressione ai suoi ragazzi: "Le chiacchiere le porta via il vento e le biciclette i livornesi. Bisogna far parlare il campo. Ci sono giocatori forti e scarsi, si può migliorare o peggiorare. Nel calcio si deve saper gestire bene l'imprevisto. Per tanti anni ho iniziato con una idea in testa e poi l'ho cambiata. L'anno scorso sono successe tante cose, so che si deve migliorare".

Già da questa sera a San Siro Max si aspetta tanto da Fofana e Loftus-Cheek, scrive l'edizione odierna di Tuttosport. I due dovranno sopperire, in termini di gol, alla partenza di Tijjani Reijnders: "Loftus e Fofana hanno tecnica e fisicità: a fine anno, devono aver fatto minimo 15 gol in due". Investitura importante per il duo, ma soprattutto per Loftus: dopo un'annata difficile per questioni fisiche l'inglese deve rimettersi in carreggiata. Allegri ci punta molto.