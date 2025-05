Valzer delle panchine, il CorSera titola: "Allegri, sorpasso Milan"

Il Corriere della Sera apre questa mattina le sue pagine sportive con il valzer della panchine in Serie A. "Allegri, sorpasso Milan" è il titolo del quotidiano che spiega che nelle ultime ore il club di via Aldo Rossi si è portato in vantaggio sul Napoli per il tecnico livornese, approfittando della pausa di riflessione di Conte che si è preso qualche giorno per decidere se lasciare la squadra azzurra, con De Laurentiis che vorrebbe Max in caso di addio.

Appena arrivato in rossonero, il nuovo ds Igli Tare, intuito che Vincenzo Italiano non si sarebbe mosso dal Bologna, ha incontrato in gran segreto Allegri: tre ore di colloquio necessarie al fine di sottoporre una bozza di intesa basata su un accordo triennale da 5 milioni più bonus. L'allenatore livornese si è preso qualche ora di riflessione, ma a Casa Milan c'è fiducia e non è escluso che la chiusura della trattativa possa arrivare già oggi.