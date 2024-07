Rispunta Yazici, la Gazzetta: "Occasione. Il pupillo di Fonseca si prende a zero"

vedi letture

Come è stato ribadito più volte anche ieri nella conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca, adesso la priorità del Milan sul mercato è la punta centrale. I rossoneri hanno l'esigenza di chiudere quanto prima questo colpo e poi si concentreranno anche su altri profili in diverse zone del campo. La Gazzetta dello Sport oggi fa un po' il punto della situazione sugli altri movimenti oltre ad Alvaro Morata: in questo senso rispunta il nome di Yusuf Yazici, ibrido trequartista-attaccante turco che già era stato accostato al Milan in passato e che Fonseca conosce bene.

La rosea scrive questa mattina: "Occasione Yazici. Il pupillo del tecnico si prende a zero". E poi nel sottotitolo: "Il jolly d'attacco si è liberato dal Lille: per Fonseca era un riferimento". Al Lille, con il nuovo tecnico del Milan, è stato un anno e mezzo: soprattutto nell'ultima stagione Yazici ha giocato tanto. Per il turco 42 presenze con 12 gol e 4 assist complessivi, numeri significativi. Il giocatore, 27enne, si è svincolato dal club francese e potrebbe costituire un'opportunità a parametro zero.