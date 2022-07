Ritiro Milan in Austria, Gazzetta: "Hernandez zoppica, ma è solo una botta. Domani amichevole"

MilanNews.it

In merito al ritiro in Austria del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Hernandez zoppica, ma è solo una botta. Domani amichevole". Nel finale dell'allenamento pomeridiaino di ieri, Theo è rimasto a terra ed è uscito dal campo zoppicando, ma si è trattata solo di una botta che non preoccupa lo staff medico rossonero. Domani alle 19 per la squadra di Pioli è in programma un'amichevole contro il Wolfsberger a Klagenfurt.