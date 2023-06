Rivoluzione Milan, il QS: "Da Origi a De Ketelaere, ecco chi prepara la valigia"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan si appresta a vivere un'estate di rivoluzione, non la prima negli ultimi anni. Il QS questa mattina ha fatto leva proprio su questo punto, parlando soprattutto del mercato in uscita rossonero: "Milan, via alla rivoluzione. Da Origi a De Ketelaere, ecco chi prepara la valigia".

Non solo Origi e De Ketelaere, ma anche Rebic e Adli sono sul piede di partenza. In particolare per il 2001 belga si tenterà di incassare una cifra che possa far rientrare l'investimento a bilancio, quindi circa 28 milioni di euro. Ci sono poi calciatori, come Messias e Saelemaekers, che potrebbero partire se dovesse essere presentata un'offerta allettante.