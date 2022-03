Sacchi: "Per come dialoga con i suoi ragazzi, Pioli mi ricorda Ancelotti"

MilanNews.it

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così di come Stefano Pioli gestisce lo spogliatoio del Milan: "Non ho sentito polemiche all’interno dell’ambiente. Pioli sa farsi voler bene dai giocatori e dai dirigenti. Mi ricorda, per come dialoga con i suoi ragazzi e per come li aiuta, Carletto Ancelotti. Sempre una parola d’incoraggiamento, sempre una mano sulla spalla di chi ne ha bisogno. Diciamo che guida la nave con saggezza e con intelligenza. E poi ci aggiunge idee innovative".