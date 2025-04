Santi si è perso. La Gazzetta si interroga: "Gimenez è da Serie A?"

Sono oltre due mesi che Santiago Gimenez non timbra il cartellino dei marcatori. E per un giocatore come lui, che vive per il gol, un digiuno del genere pesa tantissimo, soprattutto a livello mentale. Il messicano è però il grande investimento dell'inverno rossonero, e se un club come il Milan ha deciso di sborsare oltre 30 milioni di euro per lui un motivo ci sarà.

Per il momento, però, questo acquisto non si sta dimostrando essere un affare, ma addirittura una delusione, ed è qui che starà la bravura del Milan nel preservare questo suo patrimonio, coccolarlo e metterlo nelle condizioni, in questo finale di stagione così come nella prossima, di rendere come ha sempre fatto tra Cruz Azul e Feyenoord. Nel frattempo La Gazzetta dello Sport si è questa mattina interrogata: "Gimenez è da Serie A?". Ai posteri, o meglio, ai numeri ardua sentenza.