Sassuolo-Milan, Tuttosport: "Si apre il luna park"

"Si apre il luna park", scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport per introdurre la sfida tra Sassuolo Milan. "Aria di scintille", aggiunge il noto giornale sportivo. Si affrontano due squadre in salute e che segnano tanto: 25 gol fatti, 12 marcatori diversi, 6 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta per i rossoneri post lockdown; 22 reti segnate, 8 risultati utili consecutivi e un solo k.o. per la squadra di De Zerbi. Non bisogna avere la sfera di cristallo per ipotizzare una gara brillante, scintillante e piena di spettacolo.