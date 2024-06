Scrive il CorSport: "In Serie A 2,9 miliardi di ricavi, crescita del 22%"

vedi letture

Il campionato di Serie A cresce, almeno come valore e appeal internazionale. A confermarlo è Deloitte con la 33esima edizione della Annual Review of Football Finance. Uno studio che si riferisce alla stagione 2022/2023, non impattata dalla pandemia e con l'esperienza del Mondiale invernale. Il Corriere dello Sport, nel riportare la notizia e i dati più significativi, titola così questa mattina: "In Serie A 2,9 miliardi di ricavi, crescita del 22%". Poi una puntualizzazione interessante: "Nonostante il potenziale inespresso degli stadi, il campionato cresce".

La crescita del 22% rispetto all'anno precedente è un record per la Serie A: insieme alla Bundesliga, il nostro massimo campionato ha fatto registrare la crescita più importante in questo senso. La maggiore spinta è arrivata dagli incassi nei giorni delle partite, quindi quelli legati ai broadcaster e poi i ricavi commerciali. L'Italia è stato l'unico paese che ha abbattuto i costi salariali e nonostante questo ha fatto ugualmente registrare un aumento dei ricavi.