Segnali di SuperMike. Tuttosport: "Si rinnova l'amore Milan"
Dopo qualche critica di troppo Mike Maignan è tornato ad essere protagonista, ma soprattutto decisivo, con la maglia del Milan. Domenica sera il portiere francese ha parato il rigore di Dybala consentendo alla sua squadra di portarsi a 3 tre punti fondamentali, che le permettono di salire a -1 dal Napoli capolista.
Ma più in generale Maignan ha offerto una prestazione di livello, da SuperMike. E chissà che mantenendo un rendimento del genere non si possano aprire spiragli per una sua permanenza in rossonero, con Tuttosport che questa mattina ha titolato "Si rinnova l'amore Milan", anche se per il momento non sarebbe in programma nessun incontro tra le parti.
