Maignan al top. Il CorSport: "Il Milan confida nel rinnovo"

vedi letture

La sua situazione contrattuale lo rende più vulnerabile a critiche ed attacchi, ma come al solito Mike Maignan pensa solo ad una cosa: lavorare. E i risultati si starebbero intravedendo, anche perché il portiere francese è tornato ad essere decisivo con quell'incredibile rigore parato a Paulo Dybala che ha permesso al Milan di mantenere il vantaggio e portare a casa 3 punti pesantissimi.

Il suo contratto resta però comunque in bilico, con Il Corriere dello Sport che questa mattina ha titolato "Il Milan confida nel rinnovo", nonostante non si siano ancora registrate novità sotto questo aspetto.