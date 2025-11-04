Portiere decisivo. Il QS: "Milan, Allegri si gode il Maignan ritrovato"

Mike Maignan è tornato ad essere decisivo. Per via della sua situazione contrattuale il francese è sicuramente più esposto a critiche e lamentele, ma contro la Roma è salito in cattedra parando il rigore a Dybala e permettendolo alla sua squadra di difendere il risultato fino alla fine.

La speranza è che nel corso delle prossime settimane le parti possano tornare a sentirsi per un eventuale rinnovo, ma nel frattempo, stando a quanto titolato da Il QS, edizione Il Giorno, "Allegri si gode il Maignan ritrovato".