Attaccanti in crisi di astinenza. Il CorSera: "Bomber, fuga dal gol"

Fino a questo momento Santiago Gimenez ha giocato 627 minuti in stagione in Serie A, non trovando nemmeno una volta la via del gol. Un problema importante, serio, che pesa non solo al ragazzo ma anche al Milan, che fino a questo momento si è dovuto aggrappare alle reti di Pulisic (4) e Leao (3).

C'è da dire, comunque, che anche i colleghi del Bebote stanno trovando qualche difficoltà in questa stagione. Basti pensare che Lautaro Martinez è ancora fermo a 3 reti, mentre Hojlund, capolista con il Napoli, a 2. In merito a questo discorso Il Corriere della Sera ha parlato di crisi di astinenza degli attaccanti, titolando "Bomber, fuga dal gol".