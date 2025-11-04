Attaccanti in crisi di astinenza. Il CorSera: "Bomber, fuga dal gol"
MilanNews.it
Fino a questo momento Santiago Gimenez ha giocato 627 minuti in stagione in Serie A, non trovando nemmeno una volta la via del gol. Un problema importante, serio, che pesa non solo al ragazzo ma anche al Milan, che fino a questo momento si è dovuto aggrappare alle reti di Pulisic (4) e Leao (3).
C'è da dire, comunque, che anche i colleghi del Bebote stanno trovando qualche difficoltà in questa stagione. Basti pensare che Lautaro Martinez è ancora fermo a 3 reti, mentre Hojlund, capolista con il Napoli, a 2. In merito a questo discorso Il Corriere della Sera ha parlato di crisi di astinenza degli attaccanti, titolando "Bomber, fuga dal gol".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe di Antonio Vitiello
Le più lette
1 Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
Primo Piano
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com