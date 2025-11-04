Nuovo San Siro. Il CorSport: "Milan e Inter, firma rogito in settimana"
Giorni decisivi per il passaggio dello stadio di San Siro a Milan e Inter. Inizialmente previsto per lo scorso venerdì, la firma del rogito avverrà in settimana, come titolato anche questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport, che hanno anche ripreso le parole di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano:
"Forse mercoledì, però non sono preoccupato - ha dichiarato il sindaco Sala -. È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, si lavora anche durante il weekend. Il rinvio è stato dettato da questioni tecniche tra le società più che con il Comune".
