Oggi assemblea degli azionisti. Tuttosport: "Terzo bilancio di fila in utile"

Come riportato anche dai colleghi di Tuttosport, oggi ci sarà l'assemblea degli azionisti, per un Milan che ha registrato il "Terzo bilancio di fila in utile". Rispetto all'esercizio dello scorso anno con 4,1 milioni di euro di plus, al termine di uno degli ultimi consigli d'amministrazione il club ha comunicato che quello di quest'anno sarà da 3 milioni, quindi in leggero calo.

Un Milan però a prescindere in salute, sia sotto l'aspettivo sportivo che si da uno sguardo alla classifica, sia per quanto concerne i conti, con il record di fatturato che ha toccato i 495 milioni, con un +10% rispetto all’annata 2023-24. Il patrimonio netto del club è salito a 199 milioni, il che testimonia ulteriormente la solidità dell’intera azienda Milan, società in grado di reggersi saldamente sulle sue gambe e che non dovrebbe patire più di tanto a livello finanziario l’anno d’assenza dalla partecipazione alla Champions League in corso in vista del bilancio 2025-26.