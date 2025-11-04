Errori, infortuni e portieri super. La Repubblica: "Chi ha paura di tirare un rigore"
Nell'ultimo weekend di campionato Milinkovic-Savic e Mike Maignan si sono resi protagonisti di parate decisive dagli 11 metri, che hanno consentito alle rispettive squadre, Napoli e Milan, di portare a casa punti importanti in vista del proseguo della stagione.
Nel caso del Milan, il portiere francese ha neutralizzato il tentativo di Paulo Dybala, che proprio come De Bruyne si è fatto male dopo aver calciato il rigore. Non può essere un caso, come approfondito anche da La Repubblica che questa mattina ha titolato: "Errori, infortuni e portieri super. Chi ha paura di tirare un rigore".
