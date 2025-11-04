Inter e Milan scatenate nell'ammucchiata scudetto. La Gazzetta: "Attenti a questi due"
Sembravano essere partite con il freno a mano tirato in questa stagione, ma invece Milan e Inter hanno cominciato ad ingranare sul più bello rientrando abbondantemente nell'ammucchiata scudetto insieme al Napoli e alla Roma (per il momento).
Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha voluto sottolineare l'ottimo lavoro svolto fino a questo momento dai due allenatori, titolando nel taglio alto della prima pagina "Attenti a questi due" e soffermandosi sul fatto che mentre Chivu ha il piano per rilanciare Lautaro, Allegri ha trasformato, finalmente, Leao in un leader.
