Chi farà da spalla a Leao? La Gazzetta: "Pulisic è al rientro, Nkunku in crescita"

Leao è tornato ad essere super, e la media di un gol ogni 96 minuti che sta avendo in questo suo inizio di stagione lo dimostra. Assodato il fatto che il portoghese sarà uno dei due attaccanti del Milan sorge spontaneo domandarsi: chi gli farà da spalla?

In 3, 4 se aggiungiamo anche Loftus-Cheek, si giocano la maglia restante, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato "Pulisic è al rientro, Nkunku in crescita", nonostante una prestazione ancora poco esaltante contro la Roma.