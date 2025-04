Senza Europa meno ricavi. Il CorSport: "Il primo a essere sacrificato sarebbe Theo Hernandez"

C'è una legge non scritta che difatti condanna il Milan. L'anno prossimo la formazione rossonera non parteciperà alla Champions League, ma c'è il serio rischio che non sia presente né in Europa League né tanto meno in Conference, soprattutto se il rendimento dovesse continuare ad essere questo da qui fino a fine maggio.

Solo la Coppa Italia potrebbe raddrizzare la situazione, ma c'è un derby di ritorno da dover giocare. Senza Europa nelle casse del Milan entrerebbero meno ricavi, motivo per il quale nella prossima estate di calciomercato ci potrebbe essere qualche sacrificio importante per finanziare le varie operazioni in entrata. In merito a questo discoros Il Corriere dello Sport ha titolato "Il primo a essere sacrificato sarebbe Theo Hernandez", il cui futuro in rossonero potremmo dire essere segnato oramai da tempo.