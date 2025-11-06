Si è scritta la storia. Il CorSport: "Lo stadio diventa di Milan e Inter"

vedi letture

Ieri, mercoledì 5 novembre, si è fatta la storia della città di Milano. Dopo che la discussione è cominciata intorno alle 7.30 in un ufficio di un noto notaio nel centro di Milano, è arrivata la firma sul rogito che consegna il Giuseppe Meazza in San Siro ai due club meneghini, che per 197 milioni di euro hanno acquistato non solo lo storico impianto milanese, ma anche tutte le aree circostanti dove sorgerà il nuovo stadio più le sedi dei rispettivi club, centri commerciali, ristoranti e tanto altro ancora per rivalutare tutta l'area.

In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Lo stadio diventa di Milan e Inter", aggiungendo anche però che è stata avviata una "Indagine della Procura per turbativa d'asta" richiesta dal cittadino Claudio Trotta, promoter del Comitato Sì Meazza, il quale dichiara non aver potuto fare una offerta per lo stadio per le tempistiche troppo strette.