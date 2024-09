Sliding doors a centrocampo, la Gazzetta: "Bennacer resta, Rabiot non si farà"

Il centrocampo rossonero ha subito alcuni cambiamenti in questa ultima sessione di calciomercato e avrebbe potuto subirne anche di più. A Milanello è arrivato, dopo una trattativa dalle tempistiche bibliche, il mediano Youssouf Fofana dal Monaco mentre sono stati ceduti in prestito sia Yacine Adli che Tommaso Pobega. Si pensava potesse esserci spazio per un altro ingresso, previa la cessione di Ismael Bennacer: il centrocampista algerino è però rimasto e rimarrà anche per questa prima parte di stagione.

Lo conferma nuovamente la Gazzetta dello Sport questa mattina che scrive: "C'è Bennacer: resta rossonero e viene reintegrato". Nell'avvio di campionato l'ex Empoli è stato poco considerato da Fonseca ma potrebbe essere in realtà molto funzionale al gioco del portoghese. Su di lui c'erano insistenti sirene arabe che si sono ufficialmente arenate in un nulla di fatto con la chiusura del mercato saudita. Contestualmente svanisce anche la possibilità di portare Adrien Rabiot in rossonero: il francese rimane svincolato. Scrive la rosea: "Rabiot non si farà". L'ex bianconero ha detto di no in questa sessione a una ricca offerta rossonera.