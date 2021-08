Sorteggio Champions, Corriere della Sera: "Il Milan è la mina vagante"

Con sette Champions in bacheca, il Milan è la mina vagante del torneo. Lo scrive il Corriere della Sera in vista del sorteggio di questa sera. Stride vedere i rossoneri in quarta fascia, con club come Young Boys o Malmo. Sulla carta avranno il gruppo più duro, ma l’urna regala sempre sorprese e non è detto sia il peggiore dei mali viaggiare nell’ultimo vagone, osserva il noto quotidiano.