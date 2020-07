La Nuova Ferrara in edicola questa mattina dedica l’apertura alla Spal. "Un pari per il rimpianto", titola il quotidiano ferrarese, che poi aggiunge sempre in prima pagina: "La vittoria sfuma nel finale. Gol di Valoti e magia di Floccari per il 2-0 sul Milan. Poi l’espulsione di D’Alessandro. Nella ripresa svarione di Tomovic per la rete di Leao, allo scadere arriva l’autogol di Vicari".