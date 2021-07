Stadi aperti al 50%, il QS: "I club dicono no. Si aspettano qualcosa in più dal governo"

Il governo - scrive il QS - riapre gli stadi al 50% della capienza per il prossimo campionato. Green Pass obbligatorio ma situazione che non soddisfa i 20 club di A: ci si attende una maggiore disponibilità percentuale. È la posizione emersa nell'assemblea di Lega appena conclusa. Linea comune tra le società, che ritengono ingiusti i limiti fissati sia per il distanziamento sia per il tetto al 50% della capienza.