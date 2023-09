Stadio a San Donato, il Sole 24 Ore: "Investimento da 1.1 miliardi di euro"

Oltre alla vittoria a Cagliari, la grande notizia della giornata di ieri in casa rossonera è stato l'avviamento dell'iter per realizzare il nuovo stadio a San Donato. Il Milan ha presentato al comune limitrofo il suo progetto che prevede non solo la costruzione dell'impianto ma anche tutta una serie di interventi a margine, anche di carattere ambientale, molto importanti. Il Sole 24 Ore questa mattina riprende la notizia e dà anche una stima dei costi a cui potrebbe andare incontro il club di via Aldo Rossi: "Investimento da 1.1 miliardi di euro".